Вгоняют в долги перед Facebook и лишают соцсетей: украинцам предлагают опасный заработок

Украинцам предлагают за 100 грн в неделю сдать в аренду свою страницу в Facebook. После ее используют для того, чтобы размещать рекламу, которая нарушают политику соцсети. Это может привести к тому, что после такой аренды у вас появится долг в размере 30 долларов, а страницу вовсе могут заблокировать.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко рассказал: рекламу с помощью купленных аккаунтов размещают не только в Украине: посты от вашего имени могут появиться для пользователей из Португалии, Польши, Испании, Вьетнама.

"Это не всегда что-то незаконное. Рекламируют, к примеру, крем для увеличения члена, крем для увеличения груди, напиток для похудения. Те продукты, которые можете купить за 10 грн, но их продают за 40 евро. Цены за такой аккаунт доходят до 500 долларов", – рассказывает адвокат.

Чужие страницы используют из-за того, что размещать рекламу можно только с той страницы, которая открыта не менее чем год назад, есть друзья, активность на странице. Но после размещения сомнительной рекламы страницу блокируют, поэтому предприниматели и пытаются скупить как можно больше аккаунтов, чтобы с их помощью рекламировать товары.

Покупкой страниц занимаются и международные биржи. Вполне возможно, что в Украине их покупают за 100 грн в неделю, но после перепродают по цене в 7-8 раз выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинских пользователей торговой площадки OLX начали атаковать хакеры из России. Под предлогом продажи товара они узнают данные карточки покупателя, а потом снимают с нее деньги.