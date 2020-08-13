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Разумков отреагировал на обвинения СМИ по поводу элитного дома

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Личные финансы
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Разумков отреагировал на обвинения СМИ по поводу элитного дома

Разумков отреагировал на обвинения СМИ по поводу дома. Коллаж Обозревателя

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что купил дом четыре года назад, а инфоримацию о переезде в новый дом назвал "досадной ошибкой" журналистов.

Об этом он сказал в четверг, 13 августа, во время поездки в Сумы, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Дом у меня появился в 2016 году. Он был куплен, он был изменен… Крышу поменяли три года назад, перекрашен он был два года тому назад… Мне тут точно нечего стыдиться. Я его покупал задолго до того, как пришел в политику", – сказал Разумков.

Он рассказал, что когда баллотировался в народные депутаты, его дом снимали журналисты, и добавил: "Вы можете посмотреть, он был в том же самом цвете, с той же самой крышей минимум год тому назад".

Спикер подчеркнул, что не знает, откуда "появилась эта информация и почему она появилась именно сегодня".

"При всем уважении, таких совпадений не бывает. Или это ошибка журналистов, всякое бывает, или, скажем так, сделали это умышленно. Будем считать, что это чья-то досадная ошибка", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце июля Разумков рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов.

7 августа СМИ сообщили, что Разумков на данный момент проживает в отремонтированном особняке на окраине Киева, в селе Софиевская Борщаговка.

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