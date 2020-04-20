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20 апреля • обновлено в 18:12
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После обращений Путина: россияне забрали из банков годовую норму налички

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С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

Паника случилась после обращения президента РФ Владимира Путина, который, рассказывая о мерах по борьбе с коронавирусом, объявил о введении новых налогов по банковским вкладам. Об этом говорится в публикации Bloomberg.

Путин устроил кризис банкам

Путин устроил кризис банкам

По данным агентства, с начала марта было снято около 1 трлн рублей – это больше, чем за весь прошлый год.

Скачки изъятия налички совпадали с телеобращениями Путина, который рассказывал, к чему стоит готовиться россиянам. В частности, он объявил, что будет введен налог на проценты по вкладам на сумму больше 1 млн рублей. Вторая волна случилась после того, как власти РФ объявили, что "каникулы" из-за эпидемии коронавируса будут продлены до конца апреля.

"Люди боялись, что банки будут недоступны во время карантина. Они снимали деньги по той же причине, по которой запасались едой", — заявил аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Коронавирус Кризис в России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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