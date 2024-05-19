Фьюри был наказан за понты в ринге. Появились фото, что сделал Усик в ринге

Внешний вид бывшего чемпиона WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в начале боя против Александра Усика и (22-0, 14 КО) в конце разительно отличался. Британский супертяжеловес несерьезно отнесся к нашему соотечественнику, за что в итоге и поплатился.

В стартовых раундах Фьюри позволял себе кривляться, паясничать, играть на публику и опускать руки, демонстрируя пренебрежение к сопернику.

Такие понты стоили Тайсону его чемпионского пояса. На пресс-конференции британский боксер уже не выглядел таким веселым, а его лицо украшала гирлянда гематом.

Как сообщал OBOZ.UA, битва Усик – Фьюри прошла дистанцию в 12 раундов и завершилась раздельным решением судей. Наш соотечественник стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

Спустя сутки чемпион мира IBF в легком весе Василий Ломаченко (18-3, 12 КО) восхитился работой своего друга и кума, несколькими словами прокомментировав победу над Тайсоном Фьюри.

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