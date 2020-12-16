ЕС продлит санкции против России из-за Украины

Роман Груша
Роман Груша
Экономика
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ЕС продлит санкции против России из-за Украины

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил продление санкций против России из-за нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Экономические ограничительные меры будут продлены еще на шесть месяцев – до июня 2021 года. Об этом сообщил брюссельский журналист Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Послы ЕС одобрили продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев", – отметил он.

Для официального введения санкций необходимо утверждение таких мер Советом ЕС, а также дальнейшая публикация постановления в "Официальном журнале" Европейского Союза.

Первые санкции ЕС в отношении России были введены в 2014 году из-за агрессии против Украины. С тех пор Евросоюз каждые полгода продолжает ограничения из-за отсутствия прогресса в выполнении Россией Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза одобрил решение

Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

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