Яценюк: ни одно правительство не сможет снизить тарифы в Украине

Тарифы на коммунальные услуги не сможет снизить ни одно правительство, поскольку это зависит от мировой конъюнктуры.

Об этом заявил премьер-министр Украины 2014–2016 годов Арсений Яценюк в пятницу, 3 июля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Каждое правительство, которое приходит, берет какое на себя обязательство? "Мы уменьшим тарифы". Только одна небольшая проблема: правительство не уменьшает и не увеличивает тарифы. Тарифы зависят исключительно от мировой конъюнктуры", – сказал он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне в Украине существенно выросли курсы евро и доллара. Так валютный рынок отреагировал на отставку главы НБУ Якова Смолия.