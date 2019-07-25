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"Останется самой бедной!" Портников предрек последствия от действий Зеленского

4.1т Читать материал на украинском

Украина будет оставаться самой бедной страной Европы, если президент Украины Владимир Зеленский узурпирует власть.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на Espreso.tv. По его словам, назначение премьер-министра Украины, как стает понятно по итогам парламентских выборов-2019, будет зависеть от воли одного только украинского лидера. И это возвращает страну во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Блогер напоминает, что ни Виктор Ющенко, ни Петр Порошенко не могли единолично решать, кому руководить правительством нашей страны.

"Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины не потому, что этого очень хотел Ющенко и уж тем более соратники Ющенко, а потому что у нее и ее партии был мандат народного доверия. Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что у него и его партии был мандат народного доверия. Да и избрание Владимира Гройсмана стало результатом сложных политических договоренностей, поиска компромисса между различными силами в коалиции", - пишет Портников.

Он говорит, что многим украинцам это никогда не нравилось. Но именно так должна быть устроена власть в цивилизованной стране: премьер и правительство должны, когда нужно, принимать жесткие решения и не думать о том, как это отразится на рейтинге главы государства.

Тем не менее, по словам Портникова, украинцы по-прежнему полны решимости перекладывать всю ответственность за свое и будущее страны на одного человека. И главный вывод последних выборов в том, что что эту логику разделяют не только представители старшего и среднего поколения, но и украинская молодежь.

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Украина после выборов

Украина после выборов

"Никакой трагедии в этом, конечно же нет и я не стал бы посыпать голову пеплом. Ни одному народу, даже самому архаичному, не удавалось еще обмануть исторические процессы. А это означает, что Украина очень медленно, но верно будет двигаться в сторону цивилизованного мира – просто будет оставаться самой неблагополучной и бедной его частью. Россия будет так же медленно, но верно, деградировать и стараться не дать нам возможности развиваться – но у нее все равно ничего до конца не получится именно из-за ее собственной деградации и отсталости. Мы будем идти вперед с тем населением, которое у нас есть – потому что народы и времена не выбирают. А шанс провести в стране настоящие перемены получат дети, а может быть, и внуки современных украинцев. Пожелаем им успеха", - ставит точку Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Виталия Портникова, Россия использует экономические санкции, чтобы влиять на политику соседних стран и вынуждать их идти на уступки.

А шоумен Сергей Притула рассказал, кто финансирует партию Святослава Вакарчука "Голос" и стоит ли за ней олигарх Виктор Пинчук.

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Персона
Виталий Портников
Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Экономика Украины
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно, Украина так и останется самой нищей страной. А на счёт деградации и отсталости России, можно прочитать здесь же напечатанную статью, с названием ""Всех опережает Россия": Путина уличили в новой холодной войне за богатства".
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора этого вонючего гея портникова посадить!!!какая узурпация сволочь ты голубая???зеленского выбрал народ и раду тоже!!!!!!ой пора этого портникова к стати и виде есть в нете как он мальчика имеет))))посадить за клевету
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
И все выше перечисленные стали миллиардерами. Так что может и лучше, чтобы Зеленский поставил человека.
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