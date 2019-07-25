"Останется самой бедной!" Портников предрек последствия от действий Зеленского

Украина будет оставаться самой бедной страной Европы, если президент Украины Владимир Зеленский узурпирует власть.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на Espreso.tv. По его словам, назначение премьер-министра Украины, как стает понятно по итогам парламентских выборов-2019, будет зависеть от воли одного только украинского лидера. И это возвращает страну во времена Леонида Кучмы и Виктора Януковича.

Блогер напоминает, что ни Виктор Ющенко, ни Петр Порошенко не могли единолично решать, кому руководить правительством нашей страны.

"Юлия Тимошенко стала премьер-министром Украины не потому, что этого очень хотел Ющенко и уж тем более соратники Ющенко, а потому что у нее и ее партии был мандат народного доверия. Арсений Яценюк стал премьер-министром Украины не потому, что этого хотел Порошенко, а потому, что у него и его партии был мандат народного доверия. Да и избрание Владимира Гройсмана стало результатом сложных политических договоренностей, поиска компромисса между различными силами в коалиции", - пишет Портников.

Он говорит, что многим украинцам это никогда не нравилось. Но именно так должна быть устроена власть в цивилизованной стране: премьер и правительство должны, когда нужно, принимать жесткие решения и не думать о том, как это отразится на рейтинге главы государства.

Тем не менее, по словам Портникова, украинцы по-прежнему полны решимости перекладывать всю ответственность за свое и будущее страны на одного человека. И главный вывод последних выборов в том, что что эту логику разделяют не только представители старшего и среднего поколения, но и украинская молодежь.

Украина после выборов

"Никакой трагедии в этом, конечно же нет и я не стал бы посыпать голову пеплом. Ни одному народу, даже самому архаичному, не удавалось еще обмануть исторические процессы. А это означает, что Украина очень медленно, но верно будет двигаться в сторону цивилизованного мира – просто будет оставаться самой неблагополучной и бедной его частью. Россия будет так же медленно, но верно, деградировать и стараться не дать нам возможности развиваться – но у нее все равно ничего до конца не получится именно из-за ее собственной деградации и отсталости. Мы будем идти вперед с тем населением, которое у нас есть – потому что народы и времена не выбирают. А шанс провести в стране настоящие перемены получат дети, а может быть, и внуки современных украинцев. Пожелаем им успеха", - ставит точку Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению Виталия Портникова, Россия использует экономические санкции, чтобы влиять на политику соседних стран и вынуждать их идти на уступки.

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