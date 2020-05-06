Украина открыла пункт пропуска на границе с Польшей

Кабмин возобновил работу автомобильного пункта пропуска "Рава Русская" и начал рассматривать вопрос строительства нового аэропорта в Мукачеве.

Об этом по итогам заседания правительства в среду, 6 мая, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Открыли пункт пропуска "Рава Русская"

Он рассказал о топе инфраструктурных решений, которые были приняты.

Возобновлена работа пунктов пропуска для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава Русская". Это позволит увеличить грузопотоки и обеспечить стабильную международную торговлю.

Большое строительство в регионах продолжается. Около 6 млрд грн от уплаченных НАК "Нафтогаз" дивидендов будут дополнительно направлены на строительство дорог, школ, детсадов и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц в регионах.

Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачеве.

Снижена до 30% часть чистого дохода, которая отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, которые воспитывают детей.

Первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.

Украина потратит 6 млрд гривен, полученных от "Нафтогаза", на строительство дорог и на реконструкцию и строительство 210 приемных отделений больниц.

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