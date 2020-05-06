Главная Новости
6 мая • обновлено в 22:51
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украина открыла пункт пропуска на границе с Польшей

Читать материал на украинском

Кабмин возобновил работу автомобильного пункта пропуска "Рава Русская" и начал рассматривать вопрос строительства нового аэропорта в Мукачеве.

Об этом по итогам заседания правительства в среду, 6 мая, сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале.

Открыли пункт пропуска "Рава Русская"

Открыли пункт пропуска "Рава Русская"

Он рассказал о топе инфраструктурных решений, которые были приняты.

  • Возобновлена работа пунктов пропуска для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава Русская". Это позволит увеличить грузопотоки и обеспечить стабильную международную торговлю.

  • Большое строительство в регионах продолжается. Около 6 млрд грн от уплаченных НАК "Нафтогаз" дивидендов будут дополнительно направлены на строительство дорог, школ, детсадов и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц в регионах.

  • Министерство инфраструктуры проработает вопрос строительства нового аэропорта в Мукачеве.

  • Снижена до 30% часть чистого дохода, которая отчисляется аэропортами "Борисполь" и "Львов" в госбюджет. Ранее вычету подлежало 90% дохода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине со среды, 6 мая, началась выплата материальной помощи для физлиц-предпринимателей, которые воспитывают детей.

Первые ограничения карантина для бизнеса в Украине снимут 11 мая. К этой дате он должен быть готов к работе в новых условиях.

Украина потратит 6 млрд гривен, полученных от "Нафтогаза", на строительство дорог и на реконструкцию и строительство 210 приемных отделений больниц.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Реформы в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Реформы в Украине
Персона
Владислав Криклий
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
8
Смешно
1
Интересно
3
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика Рынки и компании

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 13184.

    Вылечились: 2097. Умерли: 327.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 261 тысяча.

  • Исследователи установили связь между ожирением и смертностью от коронавируса.

  • Ученые заявили об активных мутациях COVID-19 – их уже было 198!

  • Оказывается, что коронавирусом можно заразиться дома: чего нужно опасаться.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги