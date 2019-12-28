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28 декабря • обновлено в 11:37
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У Путина назвали срок, когда смогут достроить "Северный поток-2"

1.3т
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Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Интерфакс". По его словам, один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, – это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке". Он имел в виду строительное судно "Академик Черский".

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По словам министра, дополнительная подготовка и дооборудование судна займет некоторое время.

"Академик Черский"

"Академик Черский"

fleetphoto.ru

"Академик Черский"

"Академик Черский"

fleetphoto.ru

Агентство уточняет, что многоцелевое строительное судно Jascon 18 (построено в Китае), которое позднее получило название "Академик Черский", "Газпром" купил в 2015 году. В 2019 году компания "Газпром флот" сообщила, что проводит на "Черском" масштабную модернизацию. Она рассчитана на два этапа, и второй, окончательный, запланирован на 2020 год. В 2019 году на судне устанавливалось трубоукладочное оборудование.

Судно "Академик Черский"

Судно "Академик Черский"

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Северный поток-2 Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции газопровод Северный поток - 2
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фил филька
фил филька
моста нет сп2 не построят черский это мосфильм
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