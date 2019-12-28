У Путина назвали срок, когда смогут достроить "Северный поток-2"

Российский "Газпром" надеется, что сможет достроить газопровод "Северный поток-2" в обход Украины до конца 2020 года.
Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает "Интерфакс". По его словам, один из вариантов, каким судном его можно будет достроить, – это "судно, которое сейчас находится на Дальнем Востоке". Он имел в виду строительное судно "Академик Черский".
По словам министра, дополнительная подготовка и дооборудование судна займет некоторое время.
"Академик Черский"
fleetphoto.ru
"Академик Черский"
fleetphoto.ru
Агентство уточняет, что многоцелевое строительное судно Jascon 18 (построено в Китае), которое позднее получило название "Академик Черский", "Газпром" купил в 2015 году. В 2019 году компания "Газпром флот" сообщила, что проводит на "Черском" масштабную модернизацию. Она рассчитана на два этапа, и второй, окончательный, запланирован на 2020 год. В 2019 году на судне устанавливалось трубоукладочное оборудование.
Судно "Академик Черский"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода в обход Украины тем, что с их помощью США якобы продвигают свои "газовые" интересы в Европе.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Это не единственные "газовые" проблемы РФ. Выяснилось, что "Газпром" понесет серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке.
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