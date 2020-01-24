"Товарищи папуасы": в сеть слили еще одни скандальные "пленки Гончарука"

В сети появилась новая запись из "пленок Гончарука", на которой, предположительно, премьер Украины Алексей Гончарук в сентябре 2019 года обсуждал, как "продать" МВФ непопулярное повышение цен на газ для населения.

Запись разговора, в котором, вероятно, помимо Гончарука участвовали министр энергетики Алексей Оржель, глава Минрегиона Алена Бабак, министр экономики Тимофей Милованов, замминистра финансов Василий Шкураков и глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, появилась на Youtube-канале "СТЕНОГРАМА НАРАДИ".

"Пленки Гончарука" УНИАН

Запись длится 8 минут и имеет частые "склейки". При этом в ее начале, до того, как на совещание по газу пришел Гончарук, собравшиеся обсуждали тему приватизации. При этом из разговора сложно понять, о каких предприятиях идет речь.

"Пленки Гончарука"

В какой-то момент Милованов спросил: "А кто руководит эти сборищем?". Узнав, что в отсутствие Гончарука главным оказался он, министр экономики объявил перерыв.

После паузы разговор пошел по теме газа и что будет с ценами, если их перестать сдерживать. Министр энергетики Оржель заявил, что если в Украине из-за отмены ВСО (возложения социальных обязательств) взлетят цены на газ, то это ударит по поставщикам тепла. "Если будет повышение цен на газ, то мы даже не сможем заложить это тариф для поставщиков тепла. Поставщики сгенерируют долги", – сказал Оржель. Он предложил убедить МВФ отложить отказ от ВСО уже после завершения отопительного сезона.

"Пленки Гончарука"

"Этого не будет. Они на это не пойдут. Нужно обосновать это какой-то логикой", – ответил на это Гончарук.

Чиновники обсуждали. что спрос на дорогой газ (после отмены ВСО) станет "неплатежеспособным" и руководство даже крупных городов (Киева, Харькова, Одессы, Днепра) на нее не согласится. Глава "Нафтогаза" Коболев предложил другую схему – чтобы города покупали газ наперед за счет возвратной финансовой помощи.

На это министр Бабак ответила, что придется менять Бюджетный кодекс и брать деньги на эту схему из бюджета развития. Тогда как затраты на газ – это затраты потребления, а не развития.

"Пленки Гончарука"

"Они ничего не сэкономят. Они все потеряют. Сэкономит государство на субсидиях, но не местное самоуправление. Это ресурс местного самоуправления на развитие, которым вы проавансируете затраты потребления", – сказала Бабак.

Дальше в ходе разговора Гончарук засомневался, что МВФ согласится на такие манипуляции с Бюджетным кодексом. "Очень простая история. Рассказывают сказки. Но если бы ты был на их месте, то сказал бы "товарищи папуасы", – спрогнозировал действия МВФ Гончарук.

"Пленки Гончарука"

Как сообщал OBOZREVATEL:

В сети опубликовали аудио разговоров якобы главы Кабмина Алексея Гончарука с чиновниками, где обсуждались курс доллара в Украине и экономические вопросы перед встречей с главой государства Владимиром Зеленским.

Позже в сети появилась вторая часть скандального разговора якобы премьер-министра Гончарука, в которой он обсуждает экономическую ситуацию в стране.

В сети опубликовали третью часть разговора премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. В беседе обсуждали ревальвации гривны до 20 гривен за доллар и экономическую стратегию развития Украины.

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