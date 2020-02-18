Суд Киева встал на защиту "дочки" скандального российского банка

Окружной админсуд Киева встал на сторони российского "Проминвестбанка", запретив принудительную продажу 97,77% его акций на бирже ПТФС.

Торги должны были состояться 11 февраля, сообщил "Финклуб". Согласно определению суда, запрет на принудительную продажу акций распространяется до вступления в законную силу решения, принятого по результатам судебного рассмотрения данного админдела по существу.

"Акции ПАО "Проминвестбанк" в общем количестве 99,7726% принадлежат Государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ", юридическому лицу, созданной по законодательству Российской Федерации, и резиденту РФ. Согласно закону РФ "О государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ", имущество "ВЕБ.РФ" принадлежит ему по праву собственности. Согласно этому закону "ВЕБ.РФ" не отвечает по обязательствам РФ. Российская Федерация не отвечает по обязательствам "ВЕБ.РФ", – говорится в материалах дела.

Суд пришел к выводу, что у него нет оснований считать, что акции принадлежат кому-либо, кроме "ВЕБ.РФ". Следовательно, это свидетельствует о "наличии признаков явной противоправности действий по передаче акций банка на торги, назначенные на 11 февраля 2020 года".

В публикации напоминают, что акции украинских дочек российских банков, включая "Проминвест", были арестованы в 2018 году по решению украинского суда в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

28 августа 2019 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции "Проминвестбанка" и обязал возместить Внешэкономбанка понесенные арбитражные расходы. В ответ украинский Минюст 21 октября 2019 года подал апелляцию. Ее должны рассмотреть до 2 марта 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Апелляционный суд Киева в связи с этим 12 сентября арестовал акции украинских "дочек" российских банков с участием государства: ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка.

Однако это определение было обжаловано в Верховном Суде 14 сентября.

2 октября Апелляционный суд Киева разрешил экс-главе ПриватБанка Александру Дубилету и еще 17 компаниям взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму.

26 ноября Ощадбанк выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии украинского полуострова.

Компания "Дайрис" из группы Приват украинского олигарха Игоря Коломойского взыскала и выставила на торги контрольный пакет акций Проминвестбанка.

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