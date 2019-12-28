"Трубопроводы сразу опустеют": Украина предупредила о подлости России с газом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил руководство Германии и Франции об опасности от российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.

Об этом он заявил в интервью изданию немецкой редакционной группы RND, которое опубликовано в субботу, 28 декабря, передает DW. “Вы, немцы, сейчас строите газопровод „Северный поток-2“ в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия”, – заявил Пристайко.

Он объяснил, что Россия может использовать магистраль для того, чтобы давить на европейские страны.

“Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют. У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы”, – подчеркнул министр.

"Северный поток-2"

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