"Трубопроводы сразу опустеют": Украина предупредила о подлости России с газом

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил руководство Германии и Франции об опасности от российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины.
Об этом он заявил в интервью изданию немецкой редакционной группы RND, которое опубликовано в субботу, 28 декабря, передает DW. “Вы, немцы, сейчас строите газопровод „Северный поток-2“ в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимым от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия”, – заявил Пристайко.
Он объяснил, что Россия может использовать магистраль для того, чтобы давить на европейские страны.
“Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют. У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы”, – подчеркнул министр.
"Северный поток-2"
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 декабря 2019 года американский Сенат одобрил введение жестких санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
В ночь на 21 декабря Трамп подписал оборонный бюджет, введя санкции против России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров попытался объяснить санкции против российского газопровода в обход Украины тем, что с их помощью США якобы продвигают свои "газовые" интересы в Европе.
Стало известно, что российские корабли не смогут продолжить строительство "Северного потока-2" вместо швейцарских, которые прервали участие в проектах из-за санкций.
Это не единственные "газовые" проблемы РФ. Выяснилось, что "Газпром" понесет серьезные убытки из-за падения цен на газ и нефть на мировом рынке.
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