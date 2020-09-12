Польша призвала Европу остановить "Северный поток-2"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский проект "Северный поток-2" нужно прекратить, поскольку он угрожает европейской солидарности и ставит Беларусь и Украину в зависимость от России.

Об этом он сказал после встречи премьер-министров стран Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия) в пятницу, 11 сентября, сообщил "Укринформ".

"Мы считаем, что на данном этапе энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2, поскольку он угрожает энергетической солидарности и создает ситуацию еще большей зависимости Беларуси и Украины от России", – заявил Моравецкий.

Он отметил, что используя экономические механизмы, такие как газопровод "Северный поток" или "Северный поток-2", Россия уже неоднократно прекращала подачу газа в газотранспортную систему Украины, отрезая тем самым его доступ к западным рынкам.

"Мы призываем к европейской энергетической солидарности, а не формированию немецко-российского альянса над нашими головами", – подчеркнул Моравецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая Польша получила все необходимые разрешения для прокладки газопровода Baltic Pipe после одобрения строительства Швецией.

В мае 2020 года началось строительство газопровода Baltic Pipe, который по дну Балтийского моря соединит норвежские месторождения в Северном море с Польшей через Данию. Это укрепит независимость ее и Украины от поставок из России.

Канцлер Германии Ангела Меркель изменила свое отношение к санкциям против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Власти Польши готовы предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа, если Берлин откажется от использования российского газопровода "Северный поток-2".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!