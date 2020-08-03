Польша оштрафовала 'Газпром' из-за 'Северного потока-2'

Польский антимонопольный регулятор оштрафовал Газпром на 213 млн злотых (50 млн евро) из-за уклонения от сотрудничества в деле по строительству "Северного потока-2".

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора в понедельник, 3 августа.

"Глава UOKiK Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых (50 млн евро) на "Газпром". Это результат отсутствия сотрудничества в разбирательстве, которое проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2", – сказано в сообщении.

Новость дополняется...