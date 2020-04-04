ООН даст Украине деньги на борьбу с коронавирусом: Шмыгаль назвал сумму

На борьбу с эпидемией коронавируса и поддержку экономики ООН даст Украине $165 млн.

Деньги поступят до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале по итогам переговоров с представителями ООН и Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Помощь Украине

Шмыгаль сообщил, что ООН в рамках глобальной программы борьбы с COVID-19 предусмотрела отдельный план для Украины. "Согласно ему, до конца года ООН планирует мобилизовать $165 млн. Из них $84 млн будут направлены на первоочередные нужды системы здравоохранения, а еще $81 млн пойдет на преодоление социально-экономических последствий пандемии", – написал премьер-министр.

ВОЗ в свою очередь совместно с Минздравом Украины работает над разработкой Стратегического плана реагирования на пандемию COVID-19 в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в проекте обновленного госбюджета из-за коронавируса украинское правительство предлагает продлить финансирование основных программ поддержки экономики.

Верховная Рада примет поправки к бюджету, внесенные в связи с эпидемией коронавируса, через 7-8 дней.

За время президентства Владимира Зеленского остатки на едином казначейском счете Украины уменьшились с 36 до 10 млрд гривен, а килограмм гречки подорожал с 16 до 38 грн.

В Украине на протяжении 2020 года упадет средний размер зарплат, а безработным может оказаться каждый десятый. Об этом говорится в обновленном макропрогнозе, который был утвержден Кабмином.

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