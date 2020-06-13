МАУ отменила десятки рейсов до 1 августа: появилось объяснение

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила почти все рейсы и продажу билетов до 1 августа из-за небольшого спроса и отсутствия условий для нормальных полетов.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

В комментарии OBOZREVATEL президент МАУ Евгений Дыхне рассказал, что открывать продажу билетов будут точечно на конкретный рейс и при определенных условиях.

Президент МАУ Евгений Дыхне назвал причину отмены рейсов

"Нет спроса и условий для нормальных полетов. Если мы увидим стопроцентную гарантию, что сможем обеспечить то или иное направление, тогда будем открывать продажу билетов точечно именно на тот рейс", – пояснил он.

Отметим, что сейчас в расписании компании остались три внутренних направления: Киев – Одесса 12, 19 и 26 июня. Одесса – Киев 14, 21 и 29 июня; Киев – Львов 26 июня. Львов – Киев 29 июня; Киев – Херсон 19 и 26 июня. Херсон – Киев 21 и 29 июня. Также с 5 июля можно купить билеты на рейс Киев – Лондон.

Как сообщал OBOZREVATEL, после возобновления Украиной авиасообщения с другими странами в самолетах будут действовать определенные правила для пассажиров.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!