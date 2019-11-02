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2 ноября • обновлено в 13:23
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Депутаты Верховной Рады получили зарплату за октябрь: кому начислили больше всех

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Депутатам Верховной Рады девятого созыва начислили зарплату за октябрь. У большинства избранников она оказалась меньшей, чем была в сентябре.

Больше всех за предыдущий месяц получил первый вице-спикер Руслан Стефанчук – 54 100 грн (в сентябре было 59 300 грн). Председатель Рады Дмитрий Разумков заработал 44 600 грн (в сентябре было 50 500 грн), а вице-спикер Елена Кондратюк – 45 400 грн (в сентябре было 49 800 грн). Об этом сказано в ответе аппарата парламента, передает LIGA.net.

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Главы фракций и групп получили за октябрь следующие суммы:

Самую маленькую зарплату за октябрь получила депутат из Евросолидарности Ирина Луценко – чуть меньше 20 000 грн.

Сколько заработали народные депутаты

Сколько заработали народные депутаты

LIGA.net

Сколько заработали народные депутаты

Сколько заработали народные депутаты

LIGA.net

Сколько заработали народные депутаты

Сколько заработали народные депутаты

LIGA.net

Депутаты получили зарплату за октябрь

Депутаты получили зарплату за октябрь

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты новой Верховной Рады получили первую зарплату за сентябрь. В среднем каждому заплатили около 43 тыс. гривен.

Первая зарплата главы МВД Арсена Авакова в новом правительстве за сентябрь составила 34 тыс. гривен. Это в три раза меньше, чем он получил в августе, работая в предыдущем Кабмине.

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Тема
Зарплаты в Украине
Персоны
Давид Арахамия Юрий Бойко Руслан Стефанчук Юлия Тимошенко Сергей Рахманин
Место
Украина
Теги
депутат Верховная Рада Украины
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