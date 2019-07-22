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Будут продлевать: в ЕС сделали жесткое заявление по санкциям против России

1.9т Читать материал на украинском

Глава делегации Европейского парламента Дэвид Макаллистер заявил, что на данный момент члены Европейского Союза предпочитают продолжать санкции против России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Члены ЕС будут решать: продолжать санкции или нет в будущем. Пока они предпочитают продлевать санкции", - сказал Макаллистер.

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Будут продлевать: в ЕС сделали жесткое заявление по санкциям против России

Как сообщал OBOZREVATEL, в очередной раз санкции против РФ Евросоюз продлил в июне 2019 года. Также ограничения на российские капиталы наложил Конгресс США — за вмешательство России в американские выборы.

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Тема
Санкции против России
Место
Россия
Теги
санкции Россия Евросоюз
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Санкции на радость,санкции во благо...
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