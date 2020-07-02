В МВФ отреагировали на отставку главы НБУ Смолия

В МВФ отреагировали на отставку главы НБУ Якова Смолия (Фото: коллаж Обозревателя).

В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МВФ относительно заявления об увольнении главы НБУ Якова Смолия, сообщил УНН.

"Мы взяли во внимание заявление об увольнении, представленное главой Национального банка Украины Смолием", – заявил представитель МВФ.

В учреждении подчеркнули, что под руководством НБУ Смолием в Украине "было достигнуто существенных свершений в обеспечении ценовой стабильности, что наглядно продемонстрировало ключевую роль независимого центрального банка в современной макроэкономической политике".

"Именно поэтому независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой МВФ, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы", – отметили в Международном валютном фонде.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятор осуществляется "систематическое политическое давление".

В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".

Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия о подаче в отставку считает эмоциональным.