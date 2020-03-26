Цены на газ могут поставить Россию на грань рентабельности

За разговорами об обвале мировых цен на нефть в России упустили из виду, что у нее намечаются и огромные проблемы с продажей за границу природного газа.

А между тем газ – это еще один важнейших источник доходов "сверхдержавы". Об этом напомнил военно-политический эксперт Александр Коваленко в блоге на "Южном дозоре".

У России крупные проблемы с ценами на газ

Он сообщил, что на сегодня подземные хранилища газа (ПХГ) в ЕС заполнены на 62%, вследствие чего, на нидерландском хабе газовые котировки впервые за многие годы опустились ниже $100 за 1 тысячу кубометров. При этом поставки российского газа в ЕС обвалились на 26%.

Обвал цен на газ оказался куда большим, чем самые мрачные прогнозы, сделанные экспертами в январе 2020 года. Сейчас эксперты корректируют прогнозы.

"В частности агентство Fitch прогнозирует цену на газ в Европе в пределах $70 за 1 000 м³, что, по сути, ставит “Газпром” в положение, когда экспорт “голубого золота” оказывается на грани рентабельности. Разумеется, на фоне нынешних энергетических перипетий, на грани рентабельности оказывается уже не столько “Роснефть” и “Газпром”, сколько сама Российская Федерация", – объяснил Коваленко.

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