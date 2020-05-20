Из-за коронакризиса в России рухнула экономика: подсчитаны убытки

Из-за коронакризиса и нефтяной войны ВВП России упал почти на треть и сможет восстановиться не раньше 2022 года.

Эти два негативных фактора равны по силе, сказано в публикации немецкого издания Handelsblatt.

Падение ВВП России

"В апреле номинальный ВВП России упал на 28%, говорится в ежемесячном отчете министерства финансов. Согласно ему, стоимость всех произведенных товаров и услуг составила около 6,3 трлн рублей (почти 80 млрд евро), что на 2,4 трлн рублей меньше в сравнении с апрелем 2019 года", – говорится в статье.

А с учетом потери рублем около 15% стоимости к евро и доллару, в международном сравнении падение оказывается еще более значительным. "Плохие показатели месяца были ожидаемыми. В сравнении с мартом ВВП и вовсе упал на треть", – написало издание.

В материале напоминают, что апреле 2019 года баррель нефти российской марки Urals стоил $71,5, а в этом году его цена составила только $18,2 доллара. По словам старшего экономиста Oxford Economics Евгении Слепцовой, потери экономики РФ от карантина и от нефтяной войны соотносятся примерно как 3:2.

Ослабление карантина должно помочь России в период кризиса. Однако в полную силу российская экономика не заработает еще долго.

"Рестораны и отели останутся закрытыми как минимум до июня. Хотя нефтяная отрасль и радуется медленно растущим ценам, с начала мая для их поддержания ей пришлось сократить производство. Так как многие буровые установки устарели, уже сейчас ясно, что не на всех месторождениях можно будет возобновить добычу", – сказано в публикации.

По прогнозу, к докризисному уровню российский ВВП вернется, вероятно, только в 2022 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть отразится на экономике России, негативные последствия падения которой ляжгут полностью на плечи рядовых россиян.

Запасы резервов России в связи с экономическим кризисом, вызванным коронавирусом и падением цен на нефть, могут иссякнуть в течение года, при этом Кремль допускает критические ошибки в управлении экономикой.

Российский "Газпром" из-за обвала рубля впервые за последние 10 лет в I квартале 2020 года получил убытков на 306 млрд рублей (примерно $4,135 млрд).

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