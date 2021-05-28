В Крыму на совещании главаря Аксенова из шкафа внезапно вышел мужчина. Видео момента

В оккупированном Крыму на совещании "чиновников" произошла курьезное событие. Во время заседания, которое транслировалось на местном телеканале, в кадр попал неизвестный мужчина, сидящий в шкафу.

Так называемый "председатель Крыма" Сергей Аксенов проводил видео-озборы местных "чиновников", которые отчитывались ему о состоянии дорог на оккупированном полуострове. В какой-то момент, когда камера с Аксенова переключилась на его собеседников, из шкафа-купе за их спинами вышел человек (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Неизвестный "гость" медленно открыл дверь, глядя в объектив. Судя по кадрам, он вел себя достаточно уверенно и когда уже готовился сделать шаг вперед, план резко переключили обратно на Аксенова.

Видео быстро разлетелось сетью и пользователи выдвинули различные версии того, как человек оказался в шкафу во время совещания. Одни писали, что он является чьим-то любовником. А кто-то предположил, что неизвестный нашел путь в Нарнию.

В то же время в подконтрольном Кремлю ведомстве уже успели объяснить инцидент. Там заявили, что на самом деле это не шкаф, а дверь в соседний кабинет. А "гость из Нарнии" – никто иной как так называемый первый заместитель председателя Службы автомобильных дорог Крыма.

К слову, это уже не первый случай, когда на совещании в Аксенова происходят нестандартные ситуации.

Напомним, не так давно "министр культуры Крыма" Арина Новосельская выругалась матом на заседании, которое проходило в прямом эфире.