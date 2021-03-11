'Министр культуры Крыма' выругалась матом в прямом эфире. Курьезное видео 18+

Так называемая министр культуры оккупированного Россией Крыма Арина Новосельская выругалась матом во время совещания, которое транслировалось на телевидении.

Чиновница судя по всему думала, что ее никто не слышит, однако это оказалось не так. Отрывок с заседания опубликовало в своем YouTube-канале издание "Медуза" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Ну *** твою ж мать, поставили как обезьяне", – сказала Новосельская во время видеосвязи.

На ее фразу отреагировал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов: "Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там? Что вообще, что ли? Михаил Анатольевич, вы служебное расследование там проведите".

В ответ "министр" пять раз извинилась и сослалась на то, что у нее "отключилась машина".

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику

Сеть также бурно отреагировала на такие высказывания чиновницы, прокомментировав их следующим образом:

"Это прачечная? Х***чная! Это министр культуры";

"Какая культура, такой и министр";

"Я один слышу голос базарной б**ы, не отягощенной интеллектом?";

"А что будет, когда у нее включится машина?";

"Министр культуры, а на фене слабо?".

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