Замерзший пес залез в халат хозяйки и стал звездой сети. Видео

В Нидерландах собака решила погреться в уютном халате своей хозяйки Дейзи Гийсберс и чуть не разорвала рукав. Пользователи засыпали автора комментариями.

Как сообщает Daily mail, в то время, когда девушка работала за своим столом, пес решил залезть ей в халат, чтобы согреться. Забавный момент успели снять на камеру домочадцы (чтобы посмотреть видео-, доскролльте до конца страницы).

Комичный случай произошел в голландской провинции, в деревне Бюдел. Пес по имени Ральфи забрался сначала на колени хозяйки, а потом решил и вовсе перебраться в ее пушистый халат.

Так, Ральфи пролез через весь рукав и смог высунуть морду. Однако, полностью собака не смогла пролезть сквозь узкое отверстие, высунув лишь один нос.

В комментариях многие пользователи не смогли отреагировать спокойно на выходку собаки и прокомментировали, что пес просто великолепен, и это видео сделало их день. Однако, некоторые отметили, что такое поведение их домашнего питомца сильно бы раздражало.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось смешное видео, на котором собака отчаянно лаяла. Многие пользователи сравнили лай мопса с собой, когда случается что-то неприятное. Многих пользователей повеселил ролик.