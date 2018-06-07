Захарченко опозорился "ультиматумом" к Порошенко

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко опозорился в эфире российского телевидения попыткой поставить жесткий "ультиматум" президенту Украины Петру Порошенко относительно переговоров по Донбассу. Вместо уверенной угрожающей речи преступник продемонстрировал лишь скудный словарный запас и неумение сформулировать свою мысль до конца (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до самого низа).

Конфуз с Захареченко произошел во время блиц-интервью по скайп-связи в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, ведущий спросил у террориста, как он оценивает вероятность и перспективы личной встречи с Порошенко. Однако, пытаясь дать уверенный ответ с угрозой в адрес украинской власти, Захарченко лишь в очередной раз продемонстрировал свои низкие интеллектуальные способности.

"С глазу на глаз — это вряд ли, скорее всего, испугается. А вот сесть за стол переговоров — либо сядет, либо не сядет. Но если уже не будет садиться, то он уже ни за какой другой стол сесть просто не сможет", — озвучил Захарченко свой странный посыл.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" заявил, что в случае наступления ВСУ на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов.