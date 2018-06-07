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Захарченко опозорился "ультиматумом" к Порошенко

3.1тЧитать новость на украинском

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко опозорился в эфире российского телевидения попыткой поставить жесткий "ультиматум" президенту Украины Петру Порошенко относительно переговоров по Донбассу. Вместо уверенной угрожающей речи преступник продемонстрировал лишь скудный словарный запас и неумение сформулировать свою мысль до конца (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до самого низа).

Конфуз с Захареченко произошел во время блиц-интервью по скайп-связи в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

В частности, ведущий спросил у террориста, как он оценивает вероятность и перспективы личной встречи с Порошенко. Однако, пытаясь дать уверенный ответ с угрозой в адрес украинской власти, Захарченко лишь в очередной раз продемонстрировал свои низкие интеллектуальные способности.

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"С глазу на глаз — это вряд ли, скорее всего, испугается. А вот сесть за стол переговоров — либо сядет, либо не сядет. Но если уже не будет садиться, то он уже ни за какой другой стол сесть просто не сможет", — озвучил Захарченко свой странный посыл.

Как сообщал OBOZREVATEL, главарь "ДНР" заявил, что в случае наступления ВСУ на Донбассе их ждет повторение Иловайского и Дебальцевского котлов.

Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на Обозревателе.

Тема
Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир СоловьевПетр ПорошенкоАлександр Захарченко
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРтеррористы "ДНР"
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