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Захарченко осоромився "ультиматумом" до Порошенка

3.1тЧитати новину російською

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко осоромився в ефірі російського телебачення спробою поставити жорсткий "ультиматум" президенту України Петру Порошенку щодо переговорів по Донбасу. Замість впевненої загрозливої промови злочинець продемонстрував лише мізерний словниковий запас і невміння сформулювати свою думку до кінця (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до самого низу).

Конфуз із Захареченко стався під час бліц-інтерв'ю по скайп-зв'язку в студії пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, ведучий запитав у терориста, як він оцінює ймовірність і перспективи особистої зустрічі з Порошенком. Однак, намагаючись дати впевнену відповідь із погрозою на адресу української влади, Захарченко лише в черговий раз продемонстрував свої низькі інтелектуальні здібності.

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"Віч-на-віч - це навряд чи, швидше за все, злякається. А ось сісти за стіл переговорів - або сяде, або не сяде. Але якщо вже не буде сідати, то він вже ні за який інший стіл сісти просто не зможе", - озвучив Захарченко свій дивний посил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" заявив, що у разі наступу ЗСУ на Донбасі їх чекає повторення Іловайського і Дебальцевського котлів.

Читайте всі новини по темі "Операція Об'єднаних сил на Донбасі" на сайті "Обозреватель".

Тема
Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир СоловйовПетро ПорошенкоОлександр Захарченко
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкти
Новини ДНРтерористи "ДНР"
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