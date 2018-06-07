Захарченко осоромився "ультиматумом" до Порошенка

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко осоромився в ефірі російського телебачення спробою поставити жорсткий "ультиматум" президенту України Петру Порошенку щодо переговорів по Донбасу. Замість впевненої загрозливої промови злочинець продемонстрував лише мізерний словниковий запас і невміння сформулювати свою думку до кінця (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до самого низу).

Конфуз із Захареченко стався під час бліц-інтерв'ю по скайп-зв'язку в студії пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

Зокрема, ведучий запитав у терориста, як він оцінює ймовірність і перспективи особистої зустрічі з Порошенком. Однак, намагаючись дати впевнену відповідь із погрозою на адресу української влади, Захарченко лише в черговий раз продемонстрував свої низькі інтелектуальні здібності.

"Віч-на-віч - це навряд чи, швидше за все, злякається. А ось сісти за стіл переговорів - або сяде, або не сяде. Але якщо вже не буде сідати, то він вже ні за який інший стіл сісти просто не зможе", - озвучив Захарченко свій дивний посил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ватажок "ДНР" заявив, що у разі наступу ЗСУ на Донбасі їх чекає повторення Іловайського і Дебальцевського котлів.