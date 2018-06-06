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"Задня частина випирає": блогер помітив дивний нюанс у зовнішності Путіна

8.1тЧитати новину російською

Користувачів спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.

Так, український політолог Олександр Голобуцький помітив дивну деталь у його зовнішньому вигляді.

"Судячи з випираючої задньої частини, там прихована кріпильна система його ходулів", - написав він у своєму Telegram, коментуючи знімок.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, дивні "кривляння" Путіна під час візиту, приуроченого до 50-річчя підписання першого контракту на поставку природного газу з Радянського Союзу до Австрії, розвеселили користувачів.

Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
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