"Задня частина випирає": блогер помітив дивний нюанс у зовнішності Путіна

Користувачів спантеличило нове фото президента Росії Володимира Путіна під час покладання вінка до пам'ятника радянським воїнам у Відні.

Так, український політолог Олександр Голобуцький помітив дивну деталь у його зовнішньому вигляді.

"Судячи з випираючої задньої частини, там прихована кріпильна система його ходулів", - написав він у своєму Telegram, коментуючи знімок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дивні "кривляння" Путіна під час візиту, приуроченого до 50-річчя підписання першого контракту на поставку природного газу з Радянського Союзу до Австрії, розвеселили користувачів.