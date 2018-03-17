"Навіщо в такій позі?" Фото сепаратистки Штепи викликало подив

Екс-мер Слов'янська Неля Штепа, обвинувачена в пособництві терористам "ДНР", викликала подив серед користувачів мережі своїм "спортивним" фото.

У Twitter на сторінці блогера з ніком IgorGirkin опублікований знімок, де одіозна Штепа в чорному одязі сидить на фітболі з гантелями в руках.

Блогер утримався від коментування фотографії, а ось інші користувачі висловили свою відразу від побаченого.

"Фу... какая гадость", "Це після лже інфаркту, так розуміти", "Це чорний квадрат Малевича?" "Що їх пре після голодувань... на конкурс у кого зад більше", "Навіщо вона фотографується в такій позі?" - пишуть користувачі мережі.

Як писав "Обозреватель", раніше Штепа заявила про намір стати президентом України.