Вырваны деревья и сорваны крыши: по Украине пронесся мощный ураган. Видео

Во вторник, 2 июля, по нескольким регионам Украины пронесся мощный ураган, который сносил крыши, валил деревья, а град побил посевы. Минимум трое людей травмированы.

В Днепре стихия разыгралась вечером. Поваленное дерево разбило остановку, где пережидали люди. Двое пострадали – их забрала скорая медицинская помощь, говорится в сюжете ТСН.

В Кривом Роге выпал град величиной с абрикос, порывы ветра сорвали крышу с Дома культуры, а также с 30 зданий. По его словам, более 2000 жителей области остались без газа из-за повреждения газопровода.

Украиной пронесся мощный ураган Скриншот/ТСН

В селе Антоновка на Ривенщине град покрыл около 200 дворов: вес ледяной сосульки доходил до 35 граммов. Льдины пробивали крыши и окна в домах, уничтожили овощи. В Дубовицком районе ветер снес крышу школы.

Убытки от непогоды еще подсчитывают, предварительно речь идет о сотнях тысяч гривен.

В Винницкой области к граду добавился ураган. Он валил деревья, обрывал провода: без электричества в настоящее время остались более 80 населенных пунктов.

На Николаевщине ураган длился всего лишь 20 минут, однако успел снести вышку мобильной связи, а центр города Первомайск завалили упавшие деревья, сообщается в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 2 июня в Днепре прошел мощный ливень и ураган: ветер повалил около 200 деревьев по всей Днепропетровской области. А в результате ливня и урагана, который разгорелся 2 июля, в Кривом Роге есть погибшие и пострадавшие.

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