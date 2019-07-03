Вирвані дерева і зірвані дахи: Україною пронісся потужний буревій. Відео

У вівторок, 2 липня, кількома регіонами України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Щонайменше троє осіб травмовано.

У Дніпрі буревій здійнявся ввечері. Повалене дерево розтрощило зупинку, де перечікували люди. Двоє постраждало – їх забрала швидка медична допомога, йдеться у сюжеті ТСН.

У Кривому Розі випав град завбільшки з абрикос, пориви вітру зірвали дах з Будинку культури, а також із 30 будинків. За його словами, понад 2 тисячі мешканців області залишилися без газу через пошкодження газогону.

Україною пронісся потужний буревій Скріншот/ТСН

У селі Антонівка на Рівенщині град покрив близько 200 дворів: вага крижаної бурульки доходила до 35 грамів. Крижини пробивали дахи і вікна в будинках, знищили овочі. У Дубовицькому районі вітер зніс дах школи.

Збитки від негоди ще підраховують, попередньо йдеться про сотні тисяч гривень.

На Вінниччині до граду додався буревій, він валив дерева, обривав дроти: без електрики нині залишились понад 80 населених пунктів.

На Миколаївщині ураган тривав всього лише 20 хвилин, проте встиг знести вишку мобільного зв’язку, а центр міста Первомайськ завалили повалені дерева, йдеться в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 2 липня у Дніпрі пройшла потужна злива і ураган: вітер повалив близько 200 дерев по всій Дніпропетровській області. А в результаті зливи та буревію, який розгорівся 2 липня, у Кривому Розі є загиблі і постраждалі.

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