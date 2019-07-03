ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Курйози

Вирвані дерева і зірвані дахи: Україною пронісся потужний буревій. Відео

1.2тЧитати матеріал російською

У вівторок, 2 липня, кількома регіонами України пронісся потужний ураган, який зносив дахи, валив дерева, а град побив посіви. Щонайменше троє осіб травмовано.

У Дніпрі буревій здійнявся ввечері. Повалене дерево розтрощило зупинку, де перечікували люди. Двоє постраждало – їх забрала швидка медична допомога, йдеться у сюжеті ТСН.

У Кривому Розі випав град завбільшки з абрикос, пориви вітру зірвали дах з Будинку культури, а також із 30 будинків. За його словами, понад 2 тисячі мешканців області залишилися без газу через пошкодження газогону.

Україною пронісся потужний буревій

Україною пронісся потужний буревій

Скріншот/ТСН

Новини
Україною пронісся потужний буревій: фото та відео безжальної стихії

У селі Антонівка на Рівенщині град покрив близько 200 дворів: вага крижаної бурульки доходила до 35 грамів. Крижини пробивали дахи і вікна в будинках, знищили овочі. У Дубовицькому районі вітер зніс дах школи.

Збитки від негоди ще підраховують, попередньо йдеться про сотні тисяч гривень.

На Вінниччині до граду додався буревій, він валив дерева, обривав дроти: без електрики нині залишились понад 80 населених пунктів.

На Миколаївщині ураган тривав всього лише 20 хвилин, проте встиг знести вишку мобільного зв’язку, а центр міста Первомайськ завалили повалені дерева, йдеться в сюжеті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вночі 2 липня у Дніпрі пройшла потужна злива і ураган: вітер повалив близько 200 дерев по всій Дніпропетровській області. А в результаті зливи та буревію, який розгорівся 2 липня, у Кривому Розі є загиблі і постраждалі.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна
Тег
ураган
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel