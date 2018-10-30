''Ведро на руке'': в сети подметили оптическую иллюзию с Путиным

Сеть озадачила оптическая иллюзия с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Турцию.

Речь идет о его совместном фото с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подвох подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Путин вроде дальше на пару метров, Меркель - ближе. Но именно у Меркель вроде рюмочка великоватая, а вот у Путина - чуть ли не ведро в руке", - объяснил он в своем Telegram.

По его словам, объяснение этой иллюзии весьма непростое.

"Конечно, возможны варианты и кроме "микро-Путина" (потому что это уже даже не "мини-Путин"): могли хозяева постараться "уважение проявить", мог сам Путин потребовать ёмкость, чтобы соответствовала его мании величия... Но в микро-вариант верится больше", - написал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина снова отличился с маскировкой роста. В этот раз его заметили в обуви с нестандартно высокими каблуками.