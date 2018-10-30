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''Ведро на руке'': в сети подметили оптическую иллюзию с Путиным

6.2тЧитать материал на украинском

Сеть озадачила оптическая иллюзия с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Турцию.

Речь идет о его совместном фото с канцлером Германии Ангелой Меркель. Подвох подметил украинский политолог Алексей Голобуцкий.

"Путин вроде дальше на пару метров, Меркель - ближе. Но именно у Меркель вроде рюмочка великоватая, а вот у Путина - чуть ли не ведро в руке", - объяснил он в своем Telegram.

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По его словам, объяснение этой иллюзии весьма непростое.

"Конечно, возможны варианты и кроме "микро-Путина" (потому что это уже даже не "мини-Путин"): могли хозяева постараться "уважение проявить", мог сам Путин потребовать ёмкость, чтобы соответствовала его мании величия... Но в микро-вариант верится больше", - написал Голобуцкий.

''Ведро на руке'': в сети подметили оптическую иллюзию с Путиным
''Ведро на руке'': в сети подметили оптическую иллюзию с Путиным

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина снова отличился с маскировкой роста. В этот раз его заметили в обуви с нестандартно высокими каблуками.

Персоны
Владимир ПутинАнгела Меркель
Место
Россия
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
А у этого политолога повылазило, что рядом с фрау такой же бакал стоит?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Этому Голобуцкому надо создать нечто подобное Bellingcat . Те что-то ищут с лупой на публичных спутниковых снимках из интернета, а эта будет с лупой исследовать фотки с Путиным. Пипец,я здесь прочитал статью-интервью в укроСМИ (Факты) некого "международного астролога высшей категории, астрополиттехнолога" Влада Росс, под названием: Осталось недолго: астролог назвал дату смерти Путина. Вы там с Путиным, уже напоминаете последние дни Гитлера, когда он окружил себя астрологами и те предсказывали ему смерти Черчиля, Сталина и Рузвельта.
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Вот побольше бы таких новостей))) Читаешь и вроде на душе даже веселее и спокойнее становится)) Куда радостней читать подобное, чем всякое дерьмо про повышение цены на газ, войну, коррупцию и падение уровня жизни до уровня африканских стран((
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