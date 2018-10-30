''Відро на руці'': у мережі підмітили оптичну ілюзію з Путіним

Мережу спантеличила оптична ілюзія з президентом Володимиром Путіним під час візиту до Туреччини.

Йдеться про його спільне фото з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Підступ помітив український політолог Олексій Голобуцький.

"Путін начебто далі на пару метрів, Меркель - ближче. Але саме у Меркель чарочка завелика, а ось у Путіна - мало не відро в руці", - пояснив він у своєму Telegram.

За його словами, пояснення цієї ілюзії дуже непросте.

"Звичайно, можливі варіанти і крім "мікро-Путіна" (тому що це - вже навіть не "міні-Путін"): могли господарі постаратися "повагу проявити", міг сам Путін вимагати ємність, щоб відповідала його манії величі... Але в мікро-варіант віриться більше", - написав Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна знову відзначився з маскуванням зросту. Цього разу його помітили у взутті з нестандартно високими підборами.