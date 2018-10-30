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''Відро на руці'': у мережі підмітили оптичну ілюзію з Путіним

2.9тЧитати матеріал російською

Мережу спантеличила оптична ілюзія з президентом Володимиром Путіним під час візиту до Туреччини.

Йдеться про його спільне фото з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Підступ помітив український політолог Олексій Голобуцький.

"Путін начебто далі на пару метрів, Меркель - ближче. Але саме у Меркель чарочка завелика, а ось у Путіна - мало не відро в руці", - пояснив він у своєму Telegram.

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За його словами, пояснення цієї ілюзії дуже непросте.

"Звичайно, можливі варіанти і крім "мікро-Путіна" (тому що це - вже навіть не "міні-Путін"): могли господарі постаратися "повагу проявити", міг сам Путін вимагати ємність, щоб відповідала його манії величі... Але в мікро-варіант віриться більше", - написав Голобуцький.

''Відро на руці'': у мережі підмітили оптичну ілюзію з Путіним
''Відро на руці'': у мережі підмітили оптичну ілюзію з Путіним

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна знову відзначився з маскуванням зросту. Цього разу його помітили у взутті з нестандартно високими підборами.

Особи
Володимир ПутінАнгела Меркель
Місце
Росія
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
Вот побольше бы таких новостей))) Читаешь и вроде на душе даже веселее и спокойнее становится)) Куда радостней читать подобное, чем всякое дерьмо про повышение цены на газ, войну, коррупцию и падение уровня жизни до уровня африканских стран((
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