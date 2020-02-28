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28 февраля • обновлено в 20:38
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В Крыму отремонтировали дорогу челюстями. Фото

3.1т
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В Ялте в аннексированном Россией украинском Крыму яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей.

Соответствующие фото опубликовали жители города в одном из местных сообществ в соцсети. По их сообщениям, снимки сделаны недалеко от стоматологической поликлиники в спальном районе.

"Дорогу отремонтировали гипсовыми слепками челюстей. Русскоязычных конечно", – пошутила об инциденте блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

В Ялте яму засыпали гипсовыми челюстями

В Ялте яму засыпали гипсовыми челюстями

Коллаж

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями

Соцсети

Оккупационная "администрация" города заявила "РИА Новости", что дорожники и службы жилищно-коммунального хозяйства не причастны к случившемуся.

"Выяснили, что дорожные и жилищно-коммунальные службы на данном участке дороги никаких работ не проводили", – сказали в "горадминистрации". При этом, по словам собеседника журналистов, на просьбу "властей" прояснить ситуацию в стоматологии отказались от комментариев.

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями

Соцсети

Комментарии к посту

Комментарии к посту

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Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму из-за длительной, вероятно, незаконной добычи песка значительно уменьшилась площадь Бакальской косы, которая имеет статус регионального ландшафтного парка. В результате она практически превратилась в остров.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина Ялта
Теги
курьез фотографии Новости Крыма Крым ямы на дорогах дороги
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
какая Ялта))))) это жытомир
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Богдана Васильченко, Ты разве не знаешь что на яндеке можно легко найти исходное фото.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Ялта вообще-то находится на ЮБК и никак не имеет степных равнинных территорий, которая изображена на фото. Обозовцы вы пробили очередное дно. Снимок сделан в Сумской области https://informer.today/regiony/v-sumskoj-oga-hotyat-bolshe-deneg-na-remont-dorog/
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