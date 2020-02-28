В Ялте в аннексированном Россией украинском Крыму яму на дороге засыпали гипсовыми слепками челюстей.

Соответствующие фото опубликовали жители города в одном из местных сообществ в соцсети. По их сообщениям, снимки сделаны недалеко от стоматологической поликлиники в спальном районе.

"Дорогу отремонтировали гипсовыми слепками челюстей. Русскоязычных конечно", – пошутила об инциденте блогер с ником "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

В Ялте яму засыпали гипсовыми челюстями Коллаж

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями Соцсети

Оккупационная "администрация" города заявила "РИА Новости", что дорожники и службы жилищно-коммунального хозяйства не причастны к случившемуся.

"Выяснили, что дорожные и жилищно-коммунальные службы на данном участке дороги никаких работ не проводили", – сказали в "горадминистрации". При этом, по словам собеседника журналистов, на просьбу "властей" прояснить ситуацию в стоматологии отказались от комментариев.

В Ялте дорогу отремонтировали гипсовыми челюстями Соцсети

В Ялте на улице одного из спальных районов яму на дороге отремонтировали гипсовыми слепками челюстей.

Русскоязычных конечно pic.twitter.com/WzhR8aV3KV — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) February 28, 2020

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Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму из-за длительной, вероятно, незаконной добычи песка значительно уменьшилась площадь Бакальской косы, которая имеет статус регионального ландшафтного парка. В результате она практически превратилась в остров.

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