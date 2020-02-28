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28 лютого • оновлено в 20:37
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У Криму відремонтували дорогу щелепами. Фото

3.2т
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У Ялті в анексованому Росією українському Криму яму на дорозі засипали гіпсовими зліпками щелеп.

Відповідні фото опублікували жителі міста в одній із місцевих спільнот у соцмережі. За їх повідомленнями, знімки зроблені недалеко від стоматологічної поліклініки в спальному районі.

"Дорогу відремонтували гіпсовими зліпками щелеп. Російськомовних, звичайно", – пожартувала про інцидент блогерка з ніком "RoksolanaToday&Крым" у Twitter.

В Ялті яму засипали гіпсовими щелепами

В Ялті яму засипали гіпсовими щелепами

Колаж

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами

Соцмережі

Окупаційна "адміністрація" міста заявила "РИА Новости", що дорожники та служби житлово-комунального господарства не причетні до того, що трапилося.

"З'ясували, що дорожні та житлово-комунальні служби на цій ділянці дороги жодних робіт не проводили", – сказали в "міськадміністрації". При цьому, за словами співрозмовника журналістів, на прохання "влади" прояснити ситуацію в стоматології відмовилися від коментарів.

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами

Соцмережі

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Криму через тривалий, імовірно, незаконний видобуток піску значно зменшилася площа Бакальської коси, яка має статус регіонального ландшафтного парку. У результаті вона практично перетворилася на острів.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Ялта
Теги
курйоз фотографии Новини Криму Крим ями на дорогах дороги
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обоз, тебя каждый день ловят на фейках и пиз..же)))))
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
На первой фотке - как раз, бескрайняя ялтинская степь...
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
какая Ялта))))) это жытомир
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