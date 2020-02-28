У Ялті в анексованому Росією українському Криму яму на дорозі засипали гіпсовими зліпками щелеп.

Відповідні фото опублікували жителі міста в одній із місцевих спільнот у соцмережі. За їх повідомленнями, знімки зроблені недалеко від стоматологічної поліклініки в спальному районі.

"Дорогу відремонтували гіпсовими зліпками щелеп. Російськомовних, звичайно", – пожартувала про інцидент блогерка з ніком "RoksolanaToday&Крым" у Twitter.

В Ялті яму засипали гіпсовими щелепами Колаж

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами Соцмережі

Окупаційна "адміністрація" міста заявила "РИА Новости", що дорожники та служби житлово-комунального господарства не причетні до того, що трапилося.

"З'ясували, що дорожні та житлово-комунальні служби на цій ділянці дороги жодних робіт не проводили", – сказали в "міськадміністрації". При цьому, за словами співрозмовника журналістів, на прохання "влади" прояснити ситуацію в стоматології відмовилися від коментарів.

В Ялті дорогу відремонтували гіпсовими щелепами Соцмережі

В Ялті на вулиці одного зі спальних районів яму на дорозі відремонтували гіпсовими зліпками щелеп.

Російськомовних звичайно pic.twitter.com/WzhR8aV3KV - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) February 28, 2020

Коментарі до посту Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в окупованому Криму через тривалий, імовірно, незаконний видобуток піску значно зменшилася площа Бакальської коси, яка має статус регіонального ландшафтного парку. У результаті вона практично перетворилася на острів.

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