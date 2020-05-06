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7 мая • обновлено в 04:01
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В России отметили "6 мая": фото конфуза

1.6т
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В Российском городе Мытищи на улицах развесили плакаты ко Дню победы в перевернутом виде.

На фото, которые обнародовал Рустем Адагамов в Twitter, видно, что плакаты на столбах перевернуты вверх ногами, из-за чего 9 мая превратилось в "6 мая" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

На фотоколлаже также присутствует кадр из советского мультфильма "Вовка в тридевятом царстве", в котором герой регулярно повторял фразу "И так сойдет", когда делал что-то небрежно.

"И так сойдет": в России отметили "6 мая". Фото конфуза

Пользователи сети также возмутились такой небрежностью, некоторые стали иронизировать на эту тему: "Ну а что? Снимок же сделан 6 мая. А 9-го перевернут", "Все логично: вешали те же, кто плитку и бордюры кладут. Там-то любой стороной можно, не ошибешься", "Это уже традиция такая, накосячить муниципалитетам".

"И так сойдет": в России отметили "6 мая". Фото конфуза
"И так сойдет": в России отметили "6 мая". Фото конфуза
"И так сойдет": в России отметили "6 мая". Фото конфуза

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Усинске ко Дню победы вывесили баннер с солдатом и оленем, но в нем обнаружили ошибку и убрали. Вместо советского солдата или союзника на нем был изображен финский боец с автоматом Suomi KP/31.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Россия Мытищи
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