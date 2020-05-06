"І так зійде": в Росії відзначили "6 травня". Фото конфузу

У Російському місті Митищі на вулицях розвісили плакати до Дня перемоги в перевернутому вигляді.

На фото, які оприлюднив Рустем Адагамов в Twitter, видно, що плакати на стовпах перевернуті догори ногами, через що 9 травня перетворилося на "6 травня" (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

На фотоколажі також присутній кадр з радянського мультфільму "Вовка в тридев'ятому царстві", в якому герой регулярно повторював фразу "І так зійде", коли робив щось недбало.

Користувачі мережі також обурилися такою недбалістю, деякі стали іронізувати на цю тему: "Ну а що? Знімок же зроблений 6 травня. А 9-го перевернуть", "Все логічно: вішали ті ж, хто плитку та бордюри кладуть. Там-то будь-якою стороною можна, не помилишся", "Це вже традиція така, накосячити муніципалітетам".

У Митищах відзначили 6 травня pic.twitter.com/gpksKQhyCg - Roustem Adagamov (@adagamov) May 6, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, в російському Усинську до Дня перемоги вивісили банер з солдатом і оленем, але в ньому виявили помилку і прибрали. Замість радянського солдата або союзника на ньому був зображений фінський боєць з автоматом Suomi KP/31.

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