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5 червня • оновлено в 03:12
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У Криму діри в асфальті залатали килимом. Фото

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У Севастополі в тимчасово окупованому Криму для ремонту дороги крім асфальту використали також килим.

Ним закрили дірки в старому покритті й закачали під новий шар. Відповідні фото з'явилися на сторінці блогу RoksolanaToday&Крим25% у Twitter.

"Килим закачали в асфальт... Це Севастополь", – дивується автор допису. У коментарях під ним люди також почали обговорювати нетипову технологію.

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом

У Севастополі діри в дорозі закрили килимом

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Собака на другій світлині в шоці. Обходить стороною", "Немає асфальту – не подобається. Є асфальт – теж не подобається. Вам не догодиш", "Забагатіли севастопольці", "Закачали, щоб ніхто не поцупив, знає ж хтось нахили городян", "Технологія така. Килим діри в асфальті закриває, а зверху асфальт кладуть", "Як тобі таке, Ілоне Маск","Це по-багатому", "Ось це я розумію! Це вже зовсім новий рівень скріпності й духовності!" – жартують в обговоренні.

У Криму діри в асфальті залатали килимом

У Криму діри в асфальті залатали килимом

У Криму діри в асфальті залатали килимом

"Багато живуть", "Для міцності", "Тепер будуть, як перси в килимах. Шик по-російськи", "Це геотекстиль. Для надійності", "Немиторосійський ремонт доріг, що не має аналогів у світі", – продовжили дискусію під курйозними фото.

У Криму діри в асфальті залатали килимом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликало ажіотаж фото зі шкільної лінійки в місті Дубно Рівненської області, де до приїзду мера весь майданчик перед навчальним закладом застелили килимами.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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