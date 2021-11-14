В Харькове водитель играл на телефоне за рулем маршрутки: очевидцы сняли все на видео

Водитель одной из харьковских маршруток был пойман за играми в телефоне просто во время движения. Пассажиры выразили недовольство тем, что он подвергал их опасности.

Однако неизвестно, вызвали ли они на место полицию. О случае сообщил Telegram-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцев, событие произошло в общественном автомобильном транспорте по маршруту №49. На камеру то, как водитель развлекался с телефоном, они сняли по дороге по проспекту Гагарина.

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В частности, управляя маршруткой, горе-водителю удавалось одной рукой играть на мобильном телефоне.

"Работа работой, а забавы по расписанию. Говорить, что хобби водителя могло закончиться роковыми последствиями – ничего не сказать. Надеемся, данное видео привлечет внимание, если не правоохранителей, то хотя бы перевозчика. И таких водителей не будут допускать к работе", – говорится в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина устроил драку с водителем маршрутки – ему не понравилось, что тот находился за рулем без защитной маски. Остальные пассажиры снимали конфликт на камеру.