В Беларуси Порошенко ''официально'' назвали президентом России

Министерство информационной политики Беларуси допустило забавную ошибку в заголовке новости о встрече президента страны Александра Лукашенко с украинским лидером Петром Порошенко.

Так, пресс-служба ведомства озаглавила переговоры глав государств как "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле". На это в Facebook обратил внимание журналист Тарас Ратушный.

"Орните и вы", - подписал он соответствующий скриншот.

Отметим, что позже ошибка была исправлена.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе.