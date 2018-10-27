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В Беларуси Порошенко ''официально'' назвали президентом России

2.5тЧитать материал на украинском

Министерство информационной политики Беларуси допустило забавную ошибку в заголовке новости о встрече президента страны Александра Лукашенко с украинским лидером Петром Порошенко.

Так, пресс-служба ведомства озаглавила переговоры глав государств как "Встреча президентов Беларуси и России прошла в Гомеле". На это в Facebook обратил внимание журналист Тарас Ратушный.

"Орните и вы", - подписал он соответствующий скриншот.

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В Беларуси Порошенко ''официально'' назвали президентом России

Отметим, что позже ошибка была исправлена.

В Беларуси Порошенко ''официально'' назвали президентом России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт на Донбассе.

Персоны
Петр ПорошенкоАлександр Лукашенко
Место
Беларусь
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