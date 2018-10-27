У Білорусі Порошенка ''офіційно'' назвали президентом Росії

Міністерство інформаційної політики Білорусі допустило кумедну помилку в заголовку новини про зустріч президента країни Олександра Лукашенка з українським лідером Петром Порошенком.

Так, прес-служба відомства назвала переговори глав держав як "Зустріч президентів Білорусі і Росії пройшла в Гомелі". На це в Facebook звернув увагу журналіст Тарас Ратушний.

"Орніть і ви", - підписав він відповідний скріншот.

Зазначимо, що пізніше помилку було виправлено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт на Донбасі.