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У Білорусі Порошенка ''офіційно'' назвали президентом Росії

12.7тЧитати матеріал російською

Міністерство інформаційної політики Білорусі допустило кумедну помилку в заголовку новини про зустріч президента країни Олександра Лукашенка з українським лідером Петром Порошенком.

Так, прес-служба відомства назвала переговори глав держав як "Зустріч президентів Білорусі і Росії пройшла в Гомелі". На це в Facebook звернув увагу журналіст Тарас Ратушний.

"Орніть і ви", - підписав він відповідний скріншот.

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У Білорусі Порошенка ''офіційно'' назвали президентом Росії

Зазначимо, що пізніше помилку було виправлено.

У Білорусі Порошенка ''офіційно'' назвали президентом Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт на Донбасі.

Особи
Петро ПорошенкоОлександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Из выступления Лукашенко на встрече с Порошенко: -Мы, белорусы, никогда не въедем в Украину на танке. Мы въедем на тракторе, на автобусе, на троллейбусе… -А - на маршрутке? -Не-е, на маршрутке дорого.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Это ещё херня! Путина обьявили Президентом Украины!! Все встали, зал запел гимн Украины, раздались бурные аплодисменты
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Michael Kuksov, и хуй? Овоща назвали отчеством Ющенко в своё время. Прогнозируемо,для того всё закончилось хуёво. Начинай учить украинский и собирай массово валежник(у меня над тобой превосходство,твой-то я уже знаю получше лишнехромосомных слопатоедов).
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