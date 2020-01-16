В бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью. Видео

В Уругвае с вертолета сбросили свинью в бассейн местного миллионера Федерико Альвареса Кастильо.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в городе Пунта-дель-Эсте.

Предприниматель рассказал, что не причастен к такому издевательству над животным. По его словам, в момент падения свиньи они с супругой находились внутри дома. Кастильо добавил, что его очень расстроила такая злая шутка.

Когда видео попало в сеть, то пользователи раскритиковали миллионера за такой пиар. По их мнению, Кастильо сам подстроил инцидент со свиньей ради популярности.

Отмечается, что предположительно, неизвестные из вертолета выкинули уже мертвое животное.

Федерико Альвареса Кастильо с женой

В бассейн с вертолета сбросили свинью Скриншот

В бассейн с вертолета сбросили свинью Скриншот

В бассейн с вертолета сбросили свинью Скриншот

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