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17 января • обновлено в 02:26
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В бассейн миллионера с вертолета сбросили свинью. Видео

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В Уругвае с вертолета сбросили свинью в бассейн местного миллионера Федерико Альвареса Кастильо.

Как пишет Daily Mail, инцидент произошел в городе Пунта-дель-Эсте.

Предприниматель рассказал, что не причастен к такому издевательству над животным. По его словам, в момент падения свиньи они с супругой находились внутри дома. Кастильо добавил, что его очень расстроила такая злая шутка.

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Когда видео попало в сеть, то пользователи раскритиковали миллионера за такой пиар. По их мнению, Кастильо сам подстроил инцидент со свиньей ради популярности.

Отмечается, что предположительно, неизвестные из вертолета выкинули уже мертвое животное.

Федерико Альвареса Кастильо с женой

Федерико Альвареса Кастильо с женой

В бассейн с вертолета сбросили свинью

В бассейн с вертолета сбросили свинью

Скриншот

В бассейн с вертолета сбросили свинью

В бассейн с вертолета сбросили свинью

Скриншот

В бассейн с вертолета сбросили свинью

В бассейн с вертолета сбросили свинью

Скриншот

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Уругвай
Тег
животные
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