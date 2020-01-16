У басейн мільйонера з вертольота скинули свиню. Відео

В Уругваї з вертольота скинули свиню в басейн місцевого мільйонера Федеріко Альвареса Кастільо.

Як пише Daily Mail, інцидент стався в місті Пунта-дель-Есте.

Підприємець розповів, що не причетний до такого знущання над твариною. За його словами, в момент падіння свині вони з дружиною перебували всередині будинку. Кастільо додав, що його дуже засмутив такий злий жарт.

Коли відео потрапило в мережу, то користувачі розкритикували мільйонера за такий піар. На їхню думку, Кастільо сам підстроїв інцидент зі свинею заради популярності.

Відзначається, що імовірно, невідомі з вертольота викинули вже мертву тварину.

Федеріко Альвареса Кастільо з дружиною

У басейн з вертольота скинули свиню Скріншот

У басейн з вертольота скинули свиню Скріншот

У басейн із вертольота скинули свиню Скріншот

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