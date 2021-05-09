'Укрзалізниця' отреагировала на скандал в сети из-за потопа в поезде

"Укрзалізниця" отреагировала на скандал в сети из-за потопа с потолка во время движения поезда. Однако, граждане извинения не принимают.

Соответствующее обращение они обнародовали в комментариях под сообщением о неприятном инциденте.

"От имени "Укрзалізниці" приносим извинения за негативный опыт с которым столкнулись. Информация передана в соответствующее подразделение. По прибытии поезда на конечную станцию в депо будет подробный обзор вагона для дальнейшего исправления ситуации и исключения вагона из состава поезда. Извините, пожалуйста, за принесенные неудобства", – говорится в комментарии.

Однако, граждане извинения от компании не принимают. В комментариях жалуются на высокие цены и низкое качество, плохой сервис.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поезде "Укрзалізниці", следовавшего сообщением Киев – Николаев, в вагоне прямо во время движения начал протекать потолок. Видео и фото очевидцы разместили в Facebook.