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Заколисала: Трамп потрапив у новий конфуз із королевою Британії. Відеофакт

1.7тЧитати матеріал російською

Американський президент Дональд Трамп потрапив у новий конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Цього разу він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

Відео інциденту показав британський таблоїд Mirror. Так, камери зафіксували сонного Трампа під час королівської промови про відносини США і Великобританії. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Єлизавета II наголосила, що британські компанії у США надали роботу мільйону американців.

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Дональд Трамп і Єлизавета II

Дональд Трамп і Єлизавета II

Монарх зазначила спільні цінності Великобританії і США, і запропонувала встати і випити тост за американського лідера.

Після цих слів Трамп різко підняв голову вгору.

Дональд Трамп і Єлизавета II

Дональд Трамп і Єлизавета II

Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше урочистий обід із Трампом і королевою відмовилася відвідувати герцогиня Сассекська Меган Маркл.

ЗМІ впевнені, справа в тому, що герцогиня Сассекська у період президентських виборів у США в 2017 році активно підтримувала кандидата від Демократичної партії Хілларі Клінтон, виступаючи проти кандидатури Трампа.

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Особи
Дональд ТрампЄлизавета II
Місце
Великобританія
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