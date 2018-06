У премьера Канады сползли брови прямо на пресс-конференции

С премьер-министром Канады Джастином Трюдо произошел курьез во время пресс-конференции, когда его брови начали сползать вниз

Соответствующее видео опубликовали в Twitter.

Пользователи сети сразу же заподозрили, что Трюдо носит фальшивые брови.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx

Юзеры сразу начали шутить об этом, а в самих бровей появился собственный аккаунт Trudeau's Eyebrows.

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he's really intimidated by @realDonaldTrump, and the sweat loosened the glue that keeps us attached. No biggie