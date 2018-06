У прем'єра Канади сповзли брови прямо на прес-конференції

З прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо стався курйоз під час прес-конференції, коли його брови почали сповзати вниз

Відповідне відео опублікували в Twitter.

Користувачі мережі відразу ж запідозрили, що Трюдо носить фальшиві брови.

Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows😂 pic.twitter.com/Nu3HpmTLAx

Користувачі відразу почали жартувати про це, а в самих брів з'явився власний аккаунт Trudeau's Eyebrows.

Just so you know, yes it's true. Justin Trudeau wears fake eyebrows and takes really good care of us most of the time. But he 's really intimidated by @realDonaldTrump , and the sweat loosened the glue that keeps us attached . No biggie