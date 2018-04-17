Топором его: запрет Telegram в России высмеяли яркой карикатурой

В сети карикатурой высмеяли решение Роскомнадзора запретить в России популярный мессенджер Telegram, создан Павлом Дуровым.
Рисунок опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter. На нем изображен сотрудник Роскомнадзора, который топором "рубит" интернет.
"Роскомнадзор - Telegram рубят, "Одноклассники" летят..." - подписана карикатура.
#Роскомнадзор -#telegram рубят #одноклассники летят... https://t.co/uK95hZDWTp pic.twitter.com/a7FcdZ51Zw— kE? (@kequestion) 17 квітня 2018 р.
Как сообщал "Обозреватель", Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.
При этом компания Telegram нашла новый метод для обхода блокировки, справиться с которым властям Российской Федерации будет практически невозможно.