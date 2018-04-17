Топором его: запрет Telegram в России высмеяли яркой карикатурой

В сети карикатурой высмеяли решение Роскомнадзора запретить в России популярный мессенджер Telegram, создан Павлом Дуровым.

Рисунок опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter. На нем изображен сотрудник Роскомнадзора, который топором "рубит" интернет.

"Роскомнадзор - Telegram рубят, "Одноклассники" летят..." - подписана карикатура.

Новости Как запрет Telegram отразится на Украине

Как сообщал "Обозреватель", Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram. Суд разрешил заблокировать Telegram немедленно, не дожидаясь решения апелляции. Мессенджер будет заблокирован в России, пока не предоставит властям ключи для расшифровки сообщений пользователей, решил суд.

При этом компания Telegram нашла новый метод для обхода блокировки, справиться с которым властям Российской Федерации будет практически невозможно.