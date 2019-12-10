"Только Меркель с яйцами!" Фото лидеров нормандской четверки "взорвало" сеть

В сети вызвало ажиотаж фото лидеров "нормандской четверки" – Владимира Зеленского, Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель, на котором канцлер Германии сидит в необычной позе.

Так, в Facebook снимок распространил пользователь Юрий Барабаш. "Я всегда подозревал, что в этой тусовке только Меркель с яйцами", – подписал он фото.

На нем канцлер Германии сидит в свойственной мужчинам позе.

Нормандская четверка Facebook Юрия Барабаша

В комментариях пользователи подметили, что многие жесты Меркель слегка грубоваты и скорее смахивают на стиль поведения мужчин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети разошелся снимок, сделанный во время переговоров в Париже, который уже окрестили "фото дня". На нем запечатлены президент Украины Владимир Зеленский, глава РФ Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон.

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