"Тільки Меркель із яйцями!" Фото лідерів нормандської четвірки "підірвало" мережу

У мережі виник ажіотаж через фото лідерів "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона йАнгели Меркель – на якому канцлерка Німеччини сидить у незвичайній позі.

Так, у Facebook знімок поширив користувач Юрій Барабаш. "Я завжди підозрював, що в цій тусовці тільки Меркель із яйцями", – підписав він фото.

На ньому канцлерка сидить у властивій чоловікам позі.

Нормандська четвірка Facebook Юрія Барабаша

У коментарях користувачі відмітили, що багато жестів Меркель злегка грубуваті й радше скидаються на стиль поведінки чоловіків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів у Парижі, який вже охрестили "фото дня". На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!