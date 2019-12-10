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10 грудня • оновлено в 10:36
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"Тільки Меркель із яйцями!" Фото лідерів нормандської четвірки "підірвало" мережу

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У мережі виник ажіотаж через фото лідерів "нормандської четвірки" – Володимира Зеленського, Володимира Путіна, Еммануеля Макрона йАнгели Меркель – на якому канцлерка Німеччини сидить у незвичайній позі.

Так, у Facebook знімок поширив користувач Юрій Барабаш. "Я завжди підозрював, що в цій тусовці тільки Меркель із яйцями", – підписав він фото.

На ньому канцлерка сидить у властивій чоловікам позі.

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Нормандська четвірка

Нормандська четвірка

Facebook Юрія Барабаша

У коментарях користувачі відмітили, що багато жестів Меркель злегка грубуваті й радше скидаються на стиль поведінки чоловіків.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі розійшовся знімок, зроблений під час переговорів у Парижі, який вже охрестили "фото дня". На ньому зображені президент України Володимир Зеленський, глава РФ Володимир Путін і французький лідер Еммануель Макрон.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Особа
Ангела Меркель
Місце
Франція Париж
Тег
нормандський формат
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Что лучше - взpывать сеть cнимкaми или взpывать нaциcтoв минaми?
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Хо Хол
Хо Хол
Ну просто взорвало сеть также, как мины ceлюков на линии разграничения.
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