"Там копыта!" В сети ажиотаж из-за видео со "сломанным" Путиным

В интернете разгорелась бурная дискуссия вокруг странного видео с президентом России Владимиром Путиным. Люди заподозрили его в махинациях с ростом и использовании для этого специальных конструкций или обуви.

Ролик публиковали на странице паблика "Роисся 24" в Facebook. "Ноги, как у Бога!" – коротко подписали его. На кадрах видно, как одна нога Путина неестественно выгибается в другую сторону, когда он оттопыривает носок (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Владимир Путин Скриншот видео

Под постом очень быстро набралось более 200 комментариев и фотожаб, в которых пользователи стебутся над Путиным и странными изменениями его роста.

"Достали уже! У Путина под туфлями коньки, после встречи – сразу на лед. Времени на раскачку нет!", "Какашку из штанины, наверно, вытряхивает", "Копыта там, чего непонятного", "Так выглядят "пыняходы", "Лунная, бл*, походка", "Каблуки разработаны в Сколково", "Наноходули", "Парнокопытный", – шутят под видео, которое разошлось по интернету.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путина уличили в махинации с ростом, который он тщательно пытается скрыть на фото. Поводом для обсуждения стал снимок лидера РФ с главой Вьетнама Нгуеном Суан Фуком. Вьетнамский президент оказался ростом еще ниже Путина. Пользователи отметили, что из-за этого российский лидер охотно позировал с ним перед камерами, чтобы выглядеть выше.

Также в сети нашли доказательства тому, что Путин прибегает к услугам пластических хирургов. На фото заметно, как переместилась родинка президента РФ. Пару десятков лет назад она находилась на щеке российского лидера. Теперь же "забралась" практически под глаз.

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